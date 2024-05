Manouba: Prochainement un point de vente des moutons du sacrifice au Kilo à Essaida

Un point de vente au kilo des moutons destinés au sacrifice sera bientôt ouvert à Essaida dans la délégation d’Oued Ellil (gouvernorat de Manouba) par l’Office de l’Elevage et des Pâturages et le Groupement Interprofessionnel des Viandes Rouges.

Ce point de vente sera installé dès la fixation, par les ministères du commerce et de l’agriculture, du prix référentiel pour la vente des moutons de sacrifice au kilo vif et la détermination de la liste des éleveurs et des sociétés de mise en valeur qui peuvent participer à ce point de vente, a indiqué à l’Agence TAP la directrice régionale de l’Office de l’élevage à Manouba, Mouna Romdhani.

Selon la même source, le nombre de moutons de sacrifice disponibles dans la région est estimé à environ 26684 têtes ovines dont 18 mille moutons, 6 mille béliers (Barcous) et 2375 boucs (Berchni), appartenant à des éleveurs privés, des sociétés de mise en valeurs, des sociétés de développement agricole et à l’Office des terres domaniales.

Les prix de vente des moutons de sacrifice varient cette année entre 800 et 1300 dinars pour le mouton d’au moins 25 kg, entre 1200 et 1500 dinars pour « barcous » et entre 600 et 800 dinars pour « berchni ». Ces prix sont dus au coût de production élevé, affirment plusieurs éleveurs.