Manouba: Restitution d’un terrain classé dans la catégorie des lots destinés aux jeunes agriculteurs

Un terrain domanial agricole d’une superficie de 11 hectares classé dans la catégorie des lots destinés aux jeunes agriculteurs, situé dans la délégation de Mornaguia relevant du gouvernorat de Manouba a été récupéré, jeudi, par les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières du gouvernorat de la Manouba.L’unité de gestion des terres récupérées dans le grand Tunis relevant de l’Office des Terres Domaniales (OTD) a pris en charge le terrain restitué, a indiqué le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, dans un communiqué publié, vendredi. »L’OTD assurera sa réhabilitation dans les plus brefs délais conformément à la règlementation en vigueur, relative aux lots destinés aux jeunes agriculteurs ».

