Manouba : Tenue de l’Assemblée constitutive de la société communautaire locale « Arzak » à Dkhila

La société communautaire locale « Arzak » a tenu, dimanche, son Assemblée constitutive, à l’école primaire Dkhila, dans le gouvernorat de la Manouba. Il s’agit de la deuxième entreprise populaire locale créée dans la délégation de Tebourba, qui a accompli toutes ses procédures juridiques de constitution.

Au cours de cette réunion, à laquelle a assisté le gouverneur de la Manouba Mahmoud Chouaib, a été annoncé la constitution de l’entreprise et l’approbation de son statut, ainsi que l’élection des membres du conseil d’administration, qui, conformément au décret présidentiel n° 15 de 2022 daté du 20 mars 2022 relatif aux entreprises populaires, sera composé d’au moins 6 membres et de 12 membres au maximum, pour un mandat de trois ans, conformément aux règles de gestion, après avoir accepté les candidatures des membres de la commission constitutive, a indiqué à l’Agence TAP, le vice-président Chokri Saadi.

A l’Assemblée constitutive, il a été élu, le Président du conseil d’administration, qui est un ingénieur agronome inactif et il a également été nommé commissaire aux comptes.

Les résultats de la phase de souscription, qui a démarré du 29 février au 20 mars, ont été passés en revue. Il en ressort la participation de 50 actionnaires au capital de la société qui s’élève actuellement à 10 mille dinars, en attendant la prolongation de la souscription pour l’augmenter.

Les représentants de l’entreprise ont passé en revue les activités futures de la société qui porteront sur l’arboriculture fruitière, les cultures, l’élevage de bétail et bovin ainsi que l’apiculture. En outre, ils ont présenté les perspectives d’avenir de la société en matière de développement local et de création d’emploi.

Ils ont souligné que la réalisation de ces objectifs reste tributaire de l’obtention d’un foncier agricole domaniale, pour mettre en œuvre le programme de la société, proposant aux autorités régionales de leur permettre d’exploiter la terre domaniale à Dkhila, d’une superficie de 488 hectares, qui a été récupérée, à la fin de l’année dernière et qui est gérée par l’Office des terres domaniales. Ils ont également demandé de leur permettre d’un siège social dans les plus brefs délais.

La société communautaire locale « Arzak » est la 3ème créée au gouvernorat de la Manouba, après « El Kadihat » et « El-Ezdihar » à « Borj Ennour » et « Borj El Amri », sachant que la première entreprise populaire régionale créée à la Manouba est « Manouba El-Beya », qui a été la 1ère créée dans le district de Grand Tunis, à la fin de l’année 2023.

