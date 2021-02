Manouba: Une statuette romaine en calcaire trouvée sur le site de Lansarine

Une statuette romaine en calcaire, représentant un homme dont il manque la tête, a été trouvée, mercredi, sur les hauteurs de la localité de Lansarine à Teboulba (Manouba) par les équipes de l’Institut national du patrimoine (INP).

La statuette d’une longueur de près de 90 cm, représente, probablement, un haut dignitaire de l’époque romaine, un empereur ou une déesse, selon les estimations préliminaires de Monia Adili, chercheuse à l’INP et responsable scientifique des Sites archéologiques dans le gouvernorat de Manouba.

Dans une déclaration à la correspondante de l’agence TAP à Manouba, la chercheuse a fait savoir que la statuette sera conservée dans l’église Sainte-Félicité et Sainte-Perpétue de Teboulba. En attentant de déterminer l’origine exacte et la valeur historique et scientifique de la statuette, les fouilles se poursuivront sur le site rocheux de la découverte, a-t-elle indiqué.

Monia Adili a encore évoqué la sécurisation des sites historiques qui constitue un souci permanent pour les experts de l’INP dans le gouvernorat de Manouba. Ces derniers veillent à mettre fin aux fouilles illégales dans les 700 sites que compte la région dont la plupart ont disparu, a encore ajouté la chercheuse.

D’autres découvertes archéologiques ont récemment été révélées par les équipes de l’INP Manouba. Les chercheurs de l’Institut œuvrent, en coordination avec les autorités locales, à conserver les découvertes.

Dans la délégation de Teboulba, les objets de valeur historique sont souvent placés dans l’église Sainte-Félicité et Sainte-Perpétue, monument historique imposant de la ville de Teboulba, l’ancienne Thuburbo Minus.

- Publicité-