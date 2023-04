Manques des produits sur le marché, explications de A.Fourati

Selon le président de la Chambre nationale des grossistes en alimentation générale, Ali Fourati, il y a manque de certains produits sur le marché, notamment le sucre, le riz, la farine et la semoule.

Fourati a évoqué, mardi 11 avril, sur Mosaïque Fm, le casse-tête de l’approvisionnement en produits de base cette année, mais aussi dans d’autres produits tels que les biscuits, les boissons gazeuses, les jus, … et cela à cause du manque de sucre industriel ou destiné à la consommation des ménages.

Il a, à cet effet, reconnu qu’il y a un manque de cette denrée au niveau mondial, mais qui a été aggravé par l’arrêt technique de l’usine de raffinage de sucre de Béja. Et de spécifier que deux navires de sucre raffiné sont arrivés en Tunisie dernièrement, l’un a déchargé sa cargaison à Gabès pour les besoins du Sud du pays et l’autre à Bizerte pour les besoins du Nord du pays.



Il a, d’autre part, soutenu que la quantité disponible ne couvre pas tous les besoins et les grossistes s’approvisionnent au compte-goutte pour répondre aux besoins urgents du marché. Et de rappeler que la consommation en sucre se multiplie par quatre et par cinq au mois de ramadan.

Concernant le riz, Ali Fourati a précisé que la quantité disponible ne couvre pas les besoins, en notant la forte demande auprès des grandes surfaces et des points de vente en détail. En outre et en réponse à une interrogation de l’animatrice, il a avoué qu’il y a une rupture d’approvisionnement en farine et semoule à cause de la pénurie de blé.