Manser : Je félicite Saïed pour sa résistance…Les corrompus qu’ils aillent en enfer !

L’ancien porte-parole de la présidence de la République tunisienne en 2012, Adnen Manser a exprimé sa vive joie suite à la désignation de Ilyes Fakhfekh, chargé de former le prochain gouvernement.

Sur son compte officiel facebook, Manser a déclaré « Je souhaite bonne chance pour Ilyes Fakhfekh. Je suis vraiment optimiste car la Tunisie est actuellement sur la bonne voie (une voie plus claire et plus propre). Les corrompus, qu’ils aillent en enfer … Je félicite le chef de l’Etat Kais Saïed pour sa résistance et pour son choix .»a-t-il affirmé.