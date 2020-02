Marathon – Quelque 1200 participants au semi-marathon de l’île de Djerba

Le semi-marathon de l’île de Djerba a réuni ce dimanche près de 1200 athlètes venant de Tunisie, d’Algérie, de Libye et d’Allemagne auxquels se sont notamment joints des touristes pour un tronçon de 21 kilomètres particulièrement suivi par un public venu assister en nombre à la course.

Toutes les conditions étaient réunies, selon le porte-parole du Marathon, Farhat Ben Tanfous, qui évoque un beau tracé parcourant une nature typique de l’île entre verdure et sable fin, le tout sous un soleil radieux.

Au-delà du semi-marathon, la course des 5000 mètres avait été l’occasion de rééditer l’initiative consistant à débarrasser le parcours des différents déchets en plastique.

L’objectif étant d’assurer une nouvelle animation sur l’île et promouvoir un nouveau genre de tourisme sportif, notamment, que Djerba possède tous les atouts requis pour abriter de tels évènements.

“Le Marathon sera désormais un rendez-vous annuel et ambitionne de devenir un évènement international”, a fait savoir Ben Tanfous.

De son côté, le délégué au Tourisme, Hichem Mehouachi a souligné la dimension touristique du marathon qui contribue au prolongement de la saison et à la promotion de l’île en vue de son inscription au patrimoine mondial.

A noter que plusieurs associations locales ont contribué à l’organisation de cette édition du semi-marathon de Djerba, épaulées dans leur mission par le ministère du tourisme ainsi que les municipalités de Houmet Essouk et Midoun.