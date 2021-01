Marché des transferts : une baisse historique en 2020

Au total, 18.112 transferts transfrontaliers de joueurs et joueuses professionnels de football ont été enregistrés, une baisse historique, selon le rapport de la FIFA sur le marché des transferts en 2020 publié ce mardi.

Dans le monde professionnel masculin, 17.077 transferts internationaux au total ont été effectués, ce qui représente une baisse de 5,4% par rapport à 2019 et la première baisse depuis 2010, même si le nombre de transferts en 2020 était encore plus élevé qu’en 2018. La baisse est clairement due aux effets de la pandémie COVID-19.

Ces 17.077 transferts impliquaient un record de 4.178 clubs et 187 associations membres, avec 14.432 joueurs distincts représentant 180 nationalités différentes.

Le football féminin a continué de progresser en 2020, le nombre de clubs impliqués dans des transferts internationaux étant passé de 276 (en 2019) à 349, soit une augmentation de 26,4%. Cela reflète les progrès impressionnants réalisés alors que de plus en plus de footballeuses

deviennent professionnelles chaque année.

Au total, 1035 transferts internationaux ont été enregistrés en 2020, soit une augmentation de 23,7% par rapport à l’année précédente.

