Marché des voitures : RAS, Hyundai est toujours 1ère en mars 25

Comme désormais d’habitude, le brand de voitures particulières sud-coréennes Hyundai, se classe en haut de tableau des meilleures ventes. A la fin mars 2025, le concessionnaire AHM qui occupe la 3ème place dans le classement des ventes globales par concessionnaires avec une PdM de 10,54%, affichait la vente et l’immatriculation de 427 voitures particulières. La Hyundai Grand i10, s’est classée 3ème au podium des meilleures ventes de voitures populaires, avec 327 unités en 3 mois, dans un marché qui en a immatriculé1.632 unités au cours de la même période.

Hyundai se classe ainsi devant Toyota du groupe Belkhiria, avec des ventes en hausse de plus de 17 %. Fiat termine le podium et décroche le bronze avec la 3ème place du classement des meilleures ventes pour mars 2025, avec 271 voitures, et des ventes en hausse de65,93 % par rapport à la même période de 2024.

Globalement, et à la fin du 1er trimestre de l’année 2025, le marché tunisien des voitures particulières aura absorbé 11.860 voitures de tourisme. Une consommation en hausse de presque 6 % par rapport à la même période 2024