Mariatou Koné appelle à une coopération des systèmes éducatifs

La ministre ivoirienne de l’Education et de l’alphabétisation appelle à une mutualisation des expériences et des partenariats stratégiques dynamiques.

La ministre de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation, professeur Mariatou Koné a traduit cela ce mardi 1er novembre 2022 par visioconférence, lors d’un forum académique sur l’avenir des stratégies d’enseignement à la lumière des développements actuels, selon Apanews.

Cette activité qui se tient au siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) à rabat, au Royaume du Maroc vise à promouvoir le dialogue et à présenter diverses visions et perspectives sur l’avenir des stratégies d’enseignement à l’ère moderne.

Représentant la Côte d’Ivoire à ce forum académique, la ministre Mariatou Koné a appelé à une mutualisation des expériences, une coopération solide entre les systèmes éducatifs et des partenariats stratégiques dynamiques pour soutenir l’écosystème numérique dans chaque pays.

« Je voudrais rappeler à votre bienveillante attention que le monde entier a été mis à rude épreuve par la pandémie de la Covid-19 », a dit la ministre Mariatou Koné à l’endroit des participants, au cours de son intervention, faisant cas des impacts de la crise sanitaire mondiale sur les systèmes éducatifs.

« Au-delà de ses impacts sur nos systèmes éducatifs, cette crise sanitaire mondiale aura eu le mérite de confirmer le rôle et la valeur de l’éducation pour outiller et transformer les hommes et les femmes afin d’assurer le développement durable de nos sociétés », a-t-elle soutenu.

La ministre a fait savoir que « les systèmes éducatifs ont été astreints à se réinventer non seulement pour assurer le droit à l’éducation avec l’utilisation de l’outil numérique, mais aussi pour réquisitionner leurs trajectoires au regard des défis mondiaux ».

Poursuivant, elle a souligné l’intensité des dialogues sur la nécessité d’un plus grand engagement de l’ensemble des parties prenantes pour un développement transformationnel de l’éducation en adéquation avec les mutations du monde.

Elle a évoqué les recommandations du Sommet mondial sur la transformation de l’éducation convoqué par le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, en septembre dernier ainsi que lors de la triennale de l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA).

Tout ceci conforte la Côte d’Ivoire, selon la ministre, dans le choix qu’elle a fait d’initier un dialogue participatif et inclusif autour de l’école ivoirienne : les États généraux de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (EGENA).