Maroc : 100 millions de mètres cubes d’eaux usées traitées d’ici 2027

Le ministère marocain de l’équipement et de l’eau a annoncé que le pays mettait en œuvre une politique ambitieuse pour diversifier ses sources d’eau, avec un fort accent sur l’augmentation de l’utilisation des ressources non traditionnelles, en particulier la réutilisation des eaux usées traitées.

L’objectif est d’utiliser 100 millions de mètres cubes d’eaux usées traitées d’ici 2027, dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et en eau d’irrigation 2020-2027.

Le ministre marocain de l’équipement et de l’eau, Nizar Baraka, a fait cette annonce en réponse à une question écrite soumise par un député du groupe du Mouvement concernant les « zones bénéficiant de la réutilisation des eaux usées ».

Le ministre a indiqué que cette politique s’appuie sur les sources d’eau conventionnelles par la construction de barrages, la connexion des bassins hydrographiques et l’exploitation des eaux souterraines, ainsi que sur les sources non conventionnelles telles que le dessalement de l’eau de mer et la réutilisation des eaux usées traitées.

S’exprimant sur l’importance de cette stratégie, il a expliqué l’importance que le ministère accorde à la réutilisation des eaux usées traitées en tant que source d’eau non conventionnelle significative.

- Publicité-