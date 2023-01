Maroc : 5 employeurs marocains parmi les plus performants d’Afrique

L’organisation «Best Places to Work» a dévoilé la liste des 29 meilleurs employeurs les plus performants d’Afrique pour 2022. Parmi les entités sélectionnées figurent des entreprises marocaines, à savoir les Eaux Minérales d’Oulmès, Asma Invest, Pharma 5, Groupe Banque populaire du Maroc et CDG capital.

«Le programme de certification a récemment établi la liste annuelle basée sur l’évaluation de plus de 500 organisations opérant à travers le continent. Cette certification est un gage de bien-être au travail et constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de l’environnement de travail d’une entreprise», est-il souligné. Et de poursuivre que «les résultats de cette année ont indiqué que les organisations les plus performantes en Afrique ont continué à investir dans l’engagement de leurs collaborateurs, avec un score d’engagement moyen de 83%, contre une moyenne continentale de 7%». Selon « Best Places to Work», ces entreprises se distinguent en créant des environnements inspirants favorisant l’agilité organisationnelle, en formant des leaders engageants et en démontrant des pratiques humaines exceptionnelles et de l’excellence dans les conditions de travail.

«Les analyses ont montré qu’avec les défis actuels liés à la rétention des talents en Afrique, les collaborateurs qui ne voient pas de bonnes opportunités de carrière ou d’initiative pour favoriser le bien-être au sein de l’organisation, sont trois fois plus susceptibles de quitter», peut-on retenir de l’Organisation. Pour rappel, le classement a été déterminé sur la base d’une enquête anonyme auprès des collaborateurs et d’une évaluation des pratiques RH déployées au sein des organisations.