Maroc-Africa Agri Forum : 400 acteurs se donnent  rendez-vous à Agadir

Après Abidjan, Yaoundé et Libreville, la région Souss-Massa abritera le Salon Africa Agri Forum (AAFF) les 6 et 7 décembre.

Cet événement est une opportunité de networking et d’échange avec l’écosystème agricole africain, et ce en présence de 400 acteurs publics et privés du secteur agricole en provenance d’une trentaine de pays. Organisée sous l’égide du ministère de l’agriculture, par One Africa Forums (ex-i-conférences), en partenariat avec OCP Africa, et avec l’appui de l’Union africaine, la huitième édition de l’Africa Agri Forum se tiendra sous le thème «Souveraineté alimentaire : le temps d’agir», et représente le rendez-vous annuel des acteurs clés du développement de l’agriculture en Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale, ainsi qu’une réelle plateforme de débats et d’échanges.

«Cette rencontre panafricaine s’inscrit dans une volonté de renforcer la coopération agricole pour une meilleure intégration régionale et continentale. AAF 2022 œuvre à promouvoir un débat constructif et inspirant et la construction d’un réseau à même de stimuler les partenariats et projets à l’échelle continentale», souligne un communiqué des organisateurs.