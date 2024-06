Maroc -Allemagne : Vers la production de l’hydrogène vert

Le Maroc et l’Allemagne ont convenu d’une alliance pour le climat et l’énergie. Berlin soutient en effet l’expansion des énergies renouvelables et la production d’hydrogène dans le royaume.

Selon Reuters, l’Allemagne vise à augmenter ses approvisionnements en hydrogène en tant que source d’énergie propre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La production nationale allemande d’énergies renouvelables ne suffisant pas à répondre aux besoins, le pays devra importer jusqu’à 70% de l’hydrogène necessaire.

«Le Maroc a les meilleures conditions pour la transition énergétique et la production d’hydrogène vert», a déclaré Svenja Schulze, la ministre de la Coopération Économique et du Développement, qui a signé la déclaration d’alliance avec Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, à Berlin.

«Nous voulons que ce partenariat soit bénéfique pour les deux parties. Le Maroc peut développer son secteur des énergies propres et participer au marché croissant des technologies de l’hydrogène.»

L’Allemagne a soutenu «la coopération en matière de commerce d’électricité entre le Maroc et l’Union européenne et la participation des entreprises et fournisseurs de technologies allemands pour faire avancer l’économie de l’hydrogène là-bas», a déclaré à Reuters le secrétaire d’État au ministère de l’Économie, Stefan Wenzel.