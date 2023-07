Maroc : Alstom annonce  la construction de sa deuxième usine

Alstom a annoncé jeudi la construction de sa deuxième usine de production au Maroc pour fabriquer des voitures de conduite pour les trains régionaux et les métros, dans le cadre de l’expansion du réseau de l’entreprise française au Royaume.

La société prévoit d’investir 160 millions de dirhams marocains (16,1 millions de dollars) dans l’usine et de créer 200 emplois au cours des trois prochaines années, a indiqué la société dans un communiqué. Alstom a ajouté que la deuxième usine était « en ligne avec la volonté du groupe de développer l’écosystème ferroviaire au Maroc et de renforcer l’expertise ferroviaire locale ».

La nouvelle usine rejoindra la deuxième usine d’Alstom dans la ville marocaine de Fès, a déclaré le directeur de l’entreprise pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et la Turquie, Mama Sougoufara.

La première unité de production, qui fabrique et assemble des câbles électriques et des tableaux de distribution, a été inaugurée à Fès en octobre 2020. L’usine, qui emploie 850 personnes, se trouve dans la zone industrielle Ex-COTEF de Fès.

Alstom est présent au Maroc depuis près de 100 ans et a fabriqué des véhicules de tramway pour Rabat et Casablanca ainsi que des trains à grande vitesse qui circulent entre Casablanca et Tanger.

Pour l’exercice 2021/22, Alstom a réalisé un bénéfice de 268 millions d’euros (300 millions de dollars), soit une hausse de 9 % par rapport à l’année précédente, dans un contexte de fort carnet de commandes pour les produits de l’entreprise.