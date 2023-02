Maroc : Bientôt un nouveau Fonds d’investissement pour les startups

« OurCrowd investir au Maroc, peut-être d’ici un ou quelques mois cette année». L’annonce a été faite mercredi 15 février par le CEO et fondateur de la société internationale de capital-risque, Jon Medved, à l’ouverture du Sommet des investisseurs «OurCrowd Global Investor Summit» à Jérusalem. L’idée est de faire rencontrer des acteurs de l’écosystème entrepreneurial marocain et israélien, à travers des événements pour explorer des opportunités de collaboration, à l’image de la collaboration entre H2Pro et Gaia Energy qui ont signé, en novembre dernier, un mémorandum d’entente pour le transfert, l’intégration et l’implémentation des électrolyseurs les plus performants au monde, afin de produire massivement de l’hydrogène vert au Maroc. «Nous sommes très engagés sur des secteurs clés comme la FoodTech et l’énergie, avec beaucoup d’investissements dans les énergies renouvelables, l’hydrogène vert et le stockage. Nous nous intéressons également à la santé avec plusieurs projets dans ce secteur au sein de notre portefeuille.

Nous n’avons pas encore défini les secteurs où nous allons investir au Maroc, mais ce n’est que le début de notre collaboration, nous allons développer plusieurs projets ensemble», a assuré Jon Medved. Même son de cloche auprès de Sabah Al-Binali, président exécutif de OurCrowd Arabia, qui a souligné que l’objectif est de créer une passerelle pour ouvrir des opportunités économiques pour les startups de la région afin de se développer. «Les pavillons marocain et émirati réunissent les plus grandes délégations présentes à ce sommet. Nous devons envisager ce partenariat comme une relation à nourrir et non pas comme une machine à argent pour pérenniser le développement de nos écosystèmes», a-t-il fait observer. En effet, la voie est tracée pour la coopération économique entre les acteurs de la région avec comme mots d’ordre la sécurité, la souveraineté énergétique, alimentaire, sanitaire et technologique.