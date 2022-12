Maroc : Comment se profile la fin d’année pour les industriels

La dernière note conjoncturelle du Haut-commissariat marocain au plan (HCP) revient sur les appréciations des chefs d’entreprises portant à la fois sur l’évolution de l’activité au cours du 3e trimestre 2022 et les anticipations pour le 4e trimestre 2022. «Selon les prévisions de la production par secteur, les entreprises de l’industrie manufacturière sont optimistes, puisqu’elles s’attendent à une augmentation de leur production», indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 9 décembre.

Ces anticipations seraient attribuables, selon l’enquête trimestrielle de conjoncture, d’une part, à une hausse de l’activité de l’industrie automobile, de la fabrication d’équipements électriques et des industries alimentaires, et, d’autre part, à une diminution de celle de l’industrie chimique et de la fabrication de boissons.

Concernant les anticipations de l’emploi, les industriels prévoient globalement une stabilité des effectifs employés. La même tendance est observée au sein de l’industrie extractive. De ce fait, les entreprises de ce secteur prévoient une hausse de leur production. Cette évolution serait imputable principalement à une augmentation de la production des phosphates. Au niveau des effectifs employés, les patrons de ce secteur prévoient, à l’instar de l’industrie manufacturière, une stabilité.

Par contre, la production énergétique, attendue pour le 4e trimestre 2022, connaîtrait une baisse attribuable au recul de la production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné. Pour ce qui est de l’emploi, il connaîtrait une stabilité des effectifs. Le constat de baisse concerne aussi le secteur de la construction durant le 4e trimestre 2022.

«Selon les anticipations avancées par les chefs d’entreprises de ce secteur, cette évolution résulterait, principalement, de la baisse d’activité attendue dans le génie civil. Cette évolution dans le secteur de la construction serait accompagnée par une diminution des effectifs employés», est-il souligné.