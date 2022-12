Maroc : Consensus autour du relèvement du taux directeur

A deux jours de la dernière réunion du Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) pour cette année 2022, le scénario d’une nouvelle hausse du taux directeur semble le plus probable, s’accordent à affirmer économistes et experts.

Après avoir relevé son taux directeur de 50 points de base (pbs) à 2% lors de sa troisième réunion de l’année 2022, dans l’objectif de prévenir tout désancrage des anticipations d’inflation et d’assurer les conditions d’un retour rapide à des niveaux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix, un consensus se dégage des diverses analyses en faveur d’un nouveau tour de vis monétaire de la Banque centrale.

Dans son flash pré-Conseil, CDG Capital Insight explique que cette dernière session intervient dans un contexte, national et international, particulier, notamment marqué par les exigences de relance post-Covid19, les incertitudes qui entourent la reprise en 2023, ainsi que par la persistance de dérapages inflationnistes, alimentaires et non alimentaires, ce qui laisse présager une durabilité de l’inflation pour le prochain exercice.

Les investisseurs financiers prévoient ainsi une hausse du taux directeur de BAM de 50 pbs à l’issue de la prochaine réunion du Conseil de la Banque, selon le dernier «report research strategy» d’Attijari Global Research, un scénario que rejoignent d’autres économistes qui l’attribuent également à la nécessité de préserver l’épargne menacée par un niveau négatif des taux d’intérêt réels.

Fidèle à son objectif principal d’assurer la stabilité des prix, la Banque centrale vise à travers ses interventions, notamment sur le marché interbancaire -sa cible opérationnelle-, à préserver le pouvoir d’achat des citoyens et garantir une meilleure visibilité pour les investisseurs et les entreprises.

Ce faisant, elle contribue également à la croissance, à l’emploi et au développement économique du pays.