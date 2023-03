Maroc : Découverte de gisement à haute teneur de cuivre

La société d’exploration et de développement, Aterian Plc, vient d’annoncer la découverte de gisement à haute teneur de cuivre, dont 4,43 % Cu et 3,11 % Cu provenant d’échantillons extraits des travaux géologiques réalisés sur le projet Jebilet Est.

Le projet Jebilet Est d’Aterian, situé au nord de Marrakech, couvre une superficie de 45,2 km2. C’est l’un des 15 projets de cuivre, d’argent et de métaux de base détenus par Aterian, qui couvrent une superficie totale de 762 km2 au Maroc.

L’échantillonnage des affleurements a révélé des teneurs élevées en cuivre. Les résultats comprennent 4,43 % Cu et 3,11 % Cu dans des échantillons de veines, alors qu’un vaste système de veines a été identifié sur le permis Est.

« Ces résultats des travaux sur le projet Jebilet Est sont très encourageants et démontrent une fois de plus le fort potentiel de notre portefeuille de cibles axées sur le cuivre au Maroc. Nous sommes fermement convaincus que notre portefeuille d’actifs offrira un potentiel de valeur à la société, à ses actionnaires et aux autres parties prenantes », a déclaré Charles Bray, président d’Aterian, cité par Hespress.