Maroc : Des réseaux de passeurs utilisent des jet-skis pour transporter des migrants vers l’Espagne

Les réseaux de passeurs au Maroc se sont tournés vers les jet-skis pour transporter les migrants vers les côtes européennes, malgré un renforcement des mesures de surveillance en mer Méditerranée.

Ce moyen rapide est souvent utilisé à travers le détroit de Gibraltar et pour atteindre l’enclave de Ceuta, au départ de plages marocaines bien connues, notamment Fnideq, M’diq et Belyounech.

L’utilisation de jet-skis pour transporter les migrants augmente pendant l’été, car les passeurs peuvent utiliser les touristes qui envahissent les plages comme couverture pour éloigner les migrants, a rapporté le site sœur du New Arab, Al-Araby Al-Jadeed.

Le Maroc est un pays de transit pour de nombreux migrants d’Afrique subsaharienne et d’Afrique du Nord qui tentent de se rendre en Europe, l’Espagne étant souvent leur première étape pour atteindre les pays plus au nord. En 2022, près de 29 000 migrants sont arrivés sur le territoire espagnol depuis le Maroc.

Le détroit de Gibraltar ne sépare le Maroc et l’Espagne que de 15 kilomètres, ce qui en fait une voie de transit essentielle pour les migrants cherchant à rejoindre l’Europe.

L’utilisation de jet-skis n’est pas un phénomène nouveau, mais elle a considérablement augmenté depuis 2015, car les embarcations agiles sont moins chères, plus rapides, plus sûres et plus furtives à utiliser que les navires plus conventionnels.

« Le coût de la migration par ces moyens est bien inférieur au recours aux services de passeurs qui utilisent des bateaux dits traditionnels, dont certains sont anciens », a déclaré , un expert des affaires d’immigration marocaines à Al-Araby Al -Jadeed.

Tenter d’atteindre l’Europe en jet ski peut coûter jusqu’à 10 000 € (10 903 $) par personne, selon cette source.