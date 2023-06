Maroc-Echanges extérieurs : Hausse de 40,4% des ventes automobiles à fin avril

A fin avril 2023, les exportations marocaines de marchandises ont augmenté de 3,6% en s’établissant à 145,72 milliards DH contre 140,6 MMDH un an auparavant, selon les derniers indicateurs des échanges extérieurs de l’Office des changes. Cités par « Aujourd’hui le Maroc ».

Cet accroissement concerne principalement le secteur de l’automobile dont les ventes du secteur affichent une augmentation de 40,4% (+12,932 MDH). Celles-ci s’établissent à 44,91 MMDH à fin avril 2023 contre 31,97 MMDH à fin avril 2022. Selon l’office des changes, cette évolution fait suite à la hausse des ventes de tous les segments du secteur, à savoir le segment de la construction (+40,4%), celui du câblage (+43,4%) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+29,2%). En parallèle, les exportations du textile et cuir se sont accrues de 11,6%.

Cette hausse est attribuable à la hausse des exportations des vêtements confectionnés (+14,5%), des articles de bonneterie (+6,4%) et des chaussures (+10%). Pour leur part, les ventes du secteur de l’électronique et électricité et celles du secteur «autres extractions minières» ont augmenté respectivement de 34 et de 1,6%. En revanche, les ventes du secteur de l’agriculture et agroalimentaire ont accusé une baisse de 1,8%. Cette situation s’explique par le recul des exportations de l’agriculture, sylviculture et chasse de 5,4% (17,711 MDH à fin avril 2023 contre 18,729 MDH à fin avril 2022). Les ventes du secteur aéronautique ont aussi reculé en passant de 7,31 MMDH à 6,69 MMDH, soit une baisse de 8,5%. Quant aux exportations des phosphates et dérivés, elles ont aussi baissé en s’établissant à 24,68 MMDH à fin avril 2023 contre 35,50 MMDH durant la même période de l’année précédente. Malgré cette baisse, l’Office des changes fait remarquer que le niveau enregistré à fin avril 2023 demeure supérieur à ceux enregistrés entre 2019 et 2021.

Pour leur part, les achats de biens ont augmenté de 3,2%. Cette hausse est due aux achats des biens d’équipement, à ceux des produits finis de consommation et à ceux des produits alimentaires. Ainsi, les importations des biens d’équipement ont augmenté de 19,1% se situant à 50,99 MMDH à fin avril 2023 contre 42,82 MMDH à fin avril 2022. Les importations des produits finis de consommation se sont accrues de 10,7%, suite principalement à la hausse des importations des parties et pièces pour voitures de tourisme de 36,7%. De leur côté, les importations des produits alimentaires ont enregistré une hausse de 7,3% due, en partie à l’augmentation des importations des animaux vivants (684 MDH contre 184 MDH). Par contre, les approvisionnements en produits énergétiques ont enregistré une baisse de 1,7% suite au recul des achats du gasoils et fuel-oils de 13% dû à une baisse simultanée des prix (-1,8%) et des quantités importées (-11,4%)