Maroc : Election des présidents des deux chambres du parlement

Les parlementaires et les conseillers ont élu, ce samedi, les président des deux chambres du parlement marocain, dont l’appartenance politique relève du trio ayant la majorité au sein du parlement, selon ce que rapporte Apanews.

Dans la chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, candidat du trio RNI-PAM-PI, a été élu, président de ladite Chambre.

Sur les 313 voix exprimées, Rachid Talbi Alami a remporté 258 voix, contre seulement 4 voix pour Raouf Abdellaoui Maane, candidat du Front des Forces Démocratiques (FFD). 34 autres voix ont été annulées.

Rachid Talbi Alami, membre du bureau politique du RNI, a été élu député le 8 septembre 2021, dans la circonscription de Tétouan. Au cours de sa vie politique, il avait déjà été président de la Chambre des représentants de 2014 à 2017. Il avait également dirigé, entre autres, le ministère de la Jeunesse et des Sports entre 2017 et 2019.

La majorité gouvernementale avait annoncé la veille, vendredi, dans un communiqué avoir convenu de présenter les candidatures de Rachid Talbi Alami et Naam Miyara, respectivement à la présidence à la Chambre des représentants et à celle des conseillers.

Peu avant, M. Naam Miyara a été élu nouveau président de la Chambre des conseillers (chambre haute).

Candidat unique à la présidence de la Chambre, M. Myara a été élu par 86 voix contre 6 bulletins nuls et 4 bulletins blancs. La majorité gouvernementale avait indiqué, dans un communiqué, qu’elle avait convenu de présenter les candidatures de MM. Rachid Talbi Alami et Naam Miyara, respectivement à la présidence des Chambres des représentants et des conseillers.