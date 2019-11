Maroc : Emission d’un emprunt obligataire d’un milliard d’euros

Le Maroc a émis, le 21 novembre 2019, un emprunt obligataire sur le marché financier international pour un montant d’un milliard d’euros à 1,5% de taux d’intérêt a annoncé le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration. Cette émission, qui a marqué le retour du royaume sur le marché financier international après une absence de cinq ans, a connu “un succès remarquable auprès des investisseurs internationaux», rapporte le site Telquel.ma.

Outre le rendement qui constitue le niveau le plus bas jamais obtenu par le Maroc sur le marché international, cette émission a bénéficié du carnet d’ordre le plus important par sa taille, pour une transaction en euros, dépassant les 5,3 milliards d’euros au cours de la transaction avec plus de 285 investisseurs impliqués.