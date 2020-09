Maroc-Energie : Le gros parc de Taza est désormais sur le srails !

Le Maroc poursuit la réalisation des projets inscrits dans le cadre de son programme éolien intégré en lançant les travaux du parc de Taza.

Selon EDF, le lancement des travaux du parc éolien de Taza fait suite à la finalisation des différents accords conclus avec l’ONEE et MASEN.

Le projet est aussi rendu possible grâce à la mise en place de financements apportés par la Japan Bank for International Cooperation, Nippon Export and Investment Insurance, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, Ltd et Bank of Africa. La construction du parc créera pas moins de 500 emplois.

En 2022, date prévue de sa mise en exploitation, la production du parc équivaudra à la consommation électrique annuelle de 350.000 personnes, soit 70% de la population de Taza. Bruno Bensasson, directeur exécutif du groupe EDF en charge du pôle énergies renouvelables et président-directeur général d’EDF Renouvelables s’est dit «heureux» de concrétiser le projet éolien de Taza.