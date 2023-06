Maroc : Formation de 100.000 diplômés dans le secteur de l’industrie

Le gouvernement marocain prévoit la formation de 100.000 diplômés dans le secteur de l’industrie et 22.000 diplômés dans le secteur de la transition numérique d’ici 2026, dans le cadre du partenariat entre l’université et l’entreprise, qui constitue un maillon essentiel dans la promotion de la dynamique économique, a annoncé, lundi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Cité par Hespress, il a expliqué que de nouvelles filières de formation ont été créées dans le domaine de la construction aéronautique et automobile, afin de former des cadres et des compétences spécialisées capables de soutenir la compétitivité des secteurs productifs et d’accroître la capacité d’attraction des investissements étrangers, avec pour objectif de former 100.000 ingénieurs, cadres intermédiaires et techniciens supérieurs à l’horizon 2026.

Dans le secteur de la transition numérique, a-t-il poursuivi, un nouveau programme de formation a été élaboré afin de doubler le nombre de diplômés et répondre aux besoins actuels et futurs dans ce domaine et d’atteindre 22.000 diplômés à l’horizon 2026 et 50.000 lauréats à l’horizon 2030, précisant que le secteur du travail social connaîtra la formation de 10.000 spécialistes dans ce domaine d’ici 2030.