Maroc : Hausse de 13% des exportations de clémentines

Après une baisse en 2022, les exportations de clémentines marocaines repartent à la hausse, selon un rapport d’EastFruit. L’Office des changes du Maroc a enregistré 436 000 tonnes de clémentines exportées, générant 369 millions de dollars entre juillet 2024 et février 2025. Cela représente une augmentation de 13,3 % par rapport à la même période de la saison 2022/2023, et une hausse de 11,3 % par rapport à la saison 2023/2024.







La saison phare d’exportation des clémentines marocaines s’étend de novembre à février, période où la demande en agrumes est particulièrement forte en raison des fêtes. Durant la saison 2024/2025, le Maroc a exporté 94 000 tonnes en novembre et 122 300 tonnes en décembre 2024.

Les clémentines jouent un rôle crucial dans le secteur des exportations agricoles marocaines, juste derrière les tomates. Le pays se classe parmi les cinq premiers exportateurs mondiaux de clémentines, bien que les sécheresses de 2022 et 2023 aient affecté les récoltes et les volumes d’exportation.