Maroc : Hutchinson inaugure l’extension de son site à Casablanca

Le groupe Hutchinson spécialisé dans la fabrication des produits aéronautiques et automobiles a procédé, mercredi 15 mars à Bouskoura, à l’inauguration de l’extension de son site de production.

Réalisé grâce à un investissement total de 167.18 millions de dirhams, cette extension s’étend sur une superficie de 18 700 m2 et permettra de créer 400 emplois supplémentaires dont 50 postes de jeunes ingénieurs.

Ce site dédié à la fabrication d’équipements en composite et de matelas d’isolation permet, d’après Hutchinson, d’accompagner la croissance des activités aéronautiques au Maroc et de consolider les capacités de production d’Hutchinson sur les programmes Boeing B787 / B777 et Airbus A330 / A220 dès 2023.

Conforme aux derniers standards des plus grands donneurs d’ordre de l’aéronautique avec des équipements de pointe, l’extension du site de Hutchinson à Bouskoura est doté de trois autoclaves de dernière génération, une salle blanche, de plusieurs machines à commandes numériques de très grandes dimensions, une tour de stockage automatisée, un scanner 3D permettant de modéliser numériquement les pièces fabriquées pour s’assurer de leur conformité géométrique. Le tout pour fabriquer des pièces composites de structure de haute criticité ainsi qu’une très grande variété de systèmes d’isolation parmi les plus performants au monde, explique le journal L’Opinion.

La digitalisation du manufacturing 4.0 est bien présente dans ce site avec plus de 150 écrans tactiles permettant de digitaliser les processus, de suivre en temps réel les indicateurs de performance de production et d’offrir un système de tuteurs numériques au poste de travail pour accompagner les collaborateurs en vidéo lors des différentes étapes de production.