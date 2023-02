Maroc-Immobilier : Baisse des ventes de 15,4% et des prix de 0,7%

Le marché immobilier au Maroc a accusé une nette baisse des ventes (-15,4%), couplée à un repli des prix de 0,7% en 2022 par rapport à 2021, selon l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) élaboré par Bank Al-Maghrib et l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie. La chute des transactions a touché autant les biens résidentiels (-15,4%) que les terrains (-18%) et biens à usage professionnel (-9,8%). Le recul des prix est le fait des actifs résidentiels (-1,3%) et des biens à usage professionnel (-1,7%), les prix des terrains ayant gagné 0,7% sur un an, précise le journal Le Matin.

