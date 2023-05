Maroc-Israël : Trois accords  signés  en matière  de transport

Trois accords de coopération dans le domaine du transport ont été signés lundi à Rabat entre le Maroc et Israël. Ils portent sur le transport maritime, la reconnaissance réciproque des permis de conduire et la sécurité routière. Ils ont été paraphés par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, et la ministre israélienne du Transport et de la Sécurité routière, Miri Regev, en visite de travail dans le Royaume à la tête d’une importante délégation, précise Finances News Hebdo.

« Aujourd’hui, nous avons procédé à la signature de trois accords qui concernent la reconnaissance des permis de conduire, la coopération dans le transport maritime et dans le domaine de la sécurité routière », a déclaré à la presse Regev à l’issue de cette entrevue, faisant savoir qu’il a été décidé de mettre en place une équipe conjointe traitant des questions relatives aux technologies innovantes dans le transport, notamment la circulation intelligente, les drones et les voitures électriques ou autonomes.

De son côté, Abdeljalil a indiqué que la visite au Maroc de la ministre israélienne se veut une opportunité pour promouvoir les relations de coopération entre les deux pays, ajoutant que les deux parties œuvreront pour l’activation des accords signés auparavant et ceux signés aujourd’hui.

Il a souligné, dans ce sillage, que les relations de coopération maroco-israéliennes devront être renforcées davantage lors de sa prochaine visite en Israël, prévue en septembre prochain.

En marge de la signature de ces accords, les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant au niveau de développement des relations dans de courts délais ainsi que leur volonté de renforcer et de développer davantage un cadre de coopération bilatérale dans les différents domaines d’intérêt commun.

Les discussions ont été également axées sur la promotion de la coopération dans le domaine du transport ferroviaire et des lignes à grande vitesse, le développement des infrastructures aéroportuaires, des plateformes logistiques et de la mobilité intelligente (gestion du trafic, véhicules autonomes, feux tricolores intelligents, technologies dans les transports).

Les deux parties ont également abordé le développement des fréquences aériennes entre les deux pays dans l’optique d’encourager le tourisme entre le Maroc et Israël, la digitalisation dans les transports, ainsi que l’encouragement du secteur privé et des startups à investir dans le domaine des transports.