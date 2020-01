Maroc : La Banque centrale maintient son taux directeur à 2,25 %

Pour sa dernière réunion de l’année 2019, le conseil de Bank Al-Maghrib “a jugé que le niveau actuel du taux directeur de 2,25 % reste approprié et a décidé de le maintenir inchangé”, nous apprend le site Telquel.ma.

Une décision qui se fonde sur “les prévisions à moyen terme de l’inflation, de la croissance, des comptes extérieurs, des conditions monétaires et des finances publiques”.

Le Conseil a par ailleurs approuvé les mesures spécifiques devant être mises en place par la BAM dans le cadre du programme d’appui à l’entrepreneuriat, comme voulu dans le discours royal du 11 octobre.

La BAM note par ailleurs que l’inflation finira l’année avec une moyenne de 0,3 %, mais devrait s’accélérer à 1,1 % en 2020 et 1,4 % en 2021. La croissance au deuxième trimestre de cette année devrait se situer à 2,5 %, “traduisant une baisse de la valeur ajoutée agricole, et une croissance modérée, quoiqu’en amélioration, des secteurs non agricoles”.

Pour le secteur agricole, se basant sur les projections de récoltes céréalières à 80 millions de quintaux en 2020, la valeur ajoutée augmenterait de 6,2 % en 2020 et de 3 % en 2021. Pour l’ensemble de l’année 2019, la croissance devrait s’établir à 2,6 % contre 3 % l’année dernière. Bank Al-Maghrib table sur une accélération de la croissance à 3,8 % en 2020 et sur sa consolidation à 3,7 % en 2021.

Pour ce troisième trimestre, l’économie nationale a créé 143 000 emplois entre les troisièmes trimestres de 2018 et de 2019 contre 201 000 un an auparavant. La perte de 204 000 emplois dans le secteur agricole a ainsi été compensée par une hausse de 347 000 emplois pour le domaine non agricole, et principalement dans le tertiaire. Le taux d’activité s’est quasiment stabilisé à 44,9 % et le taux de chômage est passé de 9,3 % à 9,4 %.