Maroc : La BERD et l’UE donnent un coup de pouce aux entreprises dirigées par des femmes

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l’Union européenne (UE) s’associent à la Fondation Arrawaj de la Finance Inclusive pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dirigées par des femmes au Maroc.

La Banque accordera un prêt d’un montant maximum de 110 millions de dirhams marocains (10 millions d’euros) à la Fondation Arrawaj dans le cadre du Programme en faveur des femmes entrepreneures de la BERD afin d’appuyer les MPME dirigées par des femmes.

Les fonds de la BERD apporteront également un soutien accru aux MPME dirigées par des femmes et situées dans les régions touchées par le tremblement de terre de septembre 2023.

Le mécanisme sera renforcé par un programme de coopération technique financé par l’UE. Celui-ci contribuera à fournir des services de renforcement des capacités et de conseil aux MPME dirigées par des femmes afin de soutenir le développement de leur savoir-faire et de leurs compétences entrepreneuriales.

L’investissement est également appuyé par le Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+). Par le biais de son programme d’inclusion financière, le FEDD+ introduit de nouveaux instruments financiers innovants dans la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie, Cisjordanie et Gaza), ainsi qu’en Europe orientale et dans le Caucase (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldova et Ukraine).

Dans le cadre de la réponse de la BERD au tremblement de terre d’Al-Haouz, la Fondation Arrawaj bénéficiera également du soutien financier de celle-ci, qui s’adressera plus particulièrement aux MPME dirigées par des femmes dans les régions touchées. Cette transaction est l’une des premières dans le cadre de l’enveloppe initiale de 250 millions d’euros pour la période 2023-2025, annoncée par la Banque en octobre 2023, destinée à la reconstruction de l’économie marocaine dans les régions touchées par le tremblement de terre.

Elle permettra à la Banque d’apporter une réponse rapide aux répercussions du tremblement de terre tout en restant pleinement conforme à son objectif principal de promotion de l’entrepreneuriat féminin au Maroc, les femmes faisant partie des populations les plus touchées par cet événement.

Depuis qu’elle a commencé à opérer au Maroc, la BERD soutient les MPME dirigées par des femmes, qui restent un segment mal desservi. Seule une part limitée des entreprises détenues et dirigées par des femmes ont accès aux prêts bancaires. Ce dispositif favorisera l’inclusion économique des femmes, qui reste faible : au Maroc, seules 21 % des femmes participent à la population active et seulement 13 % environ des entreprises du pays sont détenues ou dirigées par des femmes. Cet investissement constitue le deuxième partenariat de la BERD avec la Fondation Arrawaj. Il aidera cette dernière à améliorer son modèle opérationnel actuel et à renforcer ses pratiques afin de mieux se rapprocher des MPME dirigées par des femmes et de répondre à leurs besoins financiers.

Créée en 1996 sous la dénomination « FONDEP », la Fondation Arrawaj est la troisième banque de microfinance au Maroc. En juin 2023, la Fondation Arrawaj comptait 211 succursales réparties dans 14 régions.

Le Maroc est membre fondateur de la BERD et bénéficie des financements de la Banque depuis 2012. À ce jour, la BERD a investi 4,3 milliards d’euros dans le pays, répartis sur 96 projets.