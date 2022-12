Maroc : La criminalité a baissé de plus de 30 % en 2022

La lutte contre la criminalité au Maroc a porté ses fruits en 2022, avec une réduction de 30,22 %, selon le bilan annuel publié par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les services de la Sûreté marocaine ont enregistré 820 274 affaires, avec 875 879 individus déférés devant les différents parquets en matière de criminalité. En ce qui concerne le trafic de drogue et autres substances illicites, la police a réussi à interpeller en 2022, plus de 120 725 suspects, dont 241 étrangers. De même, plus de 98 tonnes de hachich, 190,178 kg de cocaïne, et 2,821 kg d’héroïne ont été saisis avec des baisses respectives de 49 %, 87 % et 5 %. Par contre, pour ce qui est des psychotropes et autres comprimés saisis, c’est une hausse de 85 % avec un total de 2 668 473 comprimés psychotropes qui a été notée.

Concernant les crimes de cyber-extorsion, il y a eu une hausse de 5 %, avec 5 623 affaires signalées contre 5 366 en 2021. En matière de sextorsion, les services de la Sûreté font part d’une baisse avec 237 arrestations pour 428 victimes, dont 77 étrangers. Le bilan s’est également intéressé à l’immigration clandestine avec l’arrestation de 32 733 candidats, dont 28 146 étrangers de différentes nationalités, le démantèlement de 92 réseaux criminels et l’interpellation de 566 organisateurs et intermédiaires, et l’interpellation de 415 organisateurs de l’immigration illégale.

Pour ce qui est des crimes financiers et économiques, la mise sur pied des brigades régionales de la police judiciaire a permis le traitement de 453 affaires de corruption, de trafic d’influence, de fraude et de dilapidation des deniers publics et de chantage. En ce qui concerne les crimes de faux monnayage, d’usage frauduleux des moyens de paiement et de trafic de devises, plus de 53 449 affaires ont été traitées permettant la saisie de 9 373 faux billets de banque d’une valeur globale de 1 814 370 DH et de 17 701 faux billets de banque étrangers (6 530 370 euros, 105 900 dollars US, 743 000 roubles biélorusses et 2420 livres sterling). Des dizaines de réseaux actifs dans la contrefaçon et la falsification de monnaies et de devises ont été démantelés.

Au volet de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme, on note un recul de 23 % par rapport à 2021 avec 20 arrestations et le démantèlement de plusieurs cellules terroristes.