Maroc : La production céréalière pourrait augmenter de 41 %

Le ministère marocain de l’Agriculture prévoit que la récolte brute de céréales atteindra 4,4 millions de tonnes cette année, soit une augmentation de 41 % par rapport à l’année dernière, grâce aux pluies de mars et d’avril, rapporte The North Africa Post.

L’agriculture marocaine a souffert de la sécheresse pendant sept années consécutives. L’année dernière, seules 3,1 millions de tonnes ont été récoltées, ce qui est bien inférieur à la moyenne de 7 millions de tonnes.

Bien que les précipitations aient augmenté de 19 % cette année, elles restent inférieures de 18 % à la moyenne. Le pays reste donc en déficit d’humidité.

Les agriculteurs pourraient récolter cette année 2,4 millions de tonnes de blé tendre, 1,06 million de tonnes de blé dur et 0,9 million de tonnes d’orge, selon les prévisions du ministère de l’Agriculture.

La production agricole pourrait augmenter de 5,1 % cette année, après avoir chuté de 4,8 % l’année dernière.

