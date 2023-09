Maroc : Le bilan du séisme monte à 2946 morts

Au Maroc, après le puissant séisme, les secouristes tentaient mercredi de retrouver des survivants sous les décombres.

De nombreuses habitations de villages situés dans des zones montagneuses, parfois très difficiles d’accès, ont vu leurs survivants évacués par hélicoptère. Des équipes du ministère de l’Équipement poursuivaient leurs travaux pour rouvrir des pistes menant à des petits villages. Le tremblement de terre a fait plus de 5 500 blessés et 2 946 morts.

Des convois d’aide privée se sont rendu dans les villages enclavés pour distribuer des vivres aux populations sinistrées. Des camps de tentes ont été installés pour loger des familles entières. L’armée marocaine a pour sa part installé des hôpitaux de campagne pour soigner les blessés dans les zones enclavées.

Le séisme de magnitude 7 est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc.

