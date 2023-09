Maroc : Le bilan du séisme s’alourdit à 2012 morts et 2059 blessés

Le bilan du séisme au Maroc continue de s’alourdir. Près de 24 heures après le terrible tremblement de terre, le plus grave de l’histoire du pays, le nombre de victimes ne cesse d’augmenter. Il est désormais fait état de 2 012 morts et 2 059 blessés, d’après les informations de BFMTV. Un Français a trouvé la mort à Agadir et huit autres ont été blessés dans la tragédie, indique le ministère des Affaires étrangères, samedi 9 septembre.

Le séisme, survenu peu avant 23 heures dans la nuit du 8 au 9 septembre a causé des dégâts dans de nombreuses villes du pays situées près de l’épicentre dans la région de Marrakech. Dans la ville touristique de Marrakech, ces derniers sont considérables avec l’effondrement de nombreux bâtiments. Sur la célèbre place Jemaa el-Fna, un minaret s’est même en partie écroulé.

Le roi du Maroc, Mohammed VI, qui n’était pas dans son pays au moment où la terre a tremblé mais en France, est rentré en urgence. Il a ainsi présidé, ce samedi au palais royal de Rabat, une réunion d’urgence consacrée à l’examen de la situation. Le roi a ainsi réclamé la mise en place d’une « commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées », de même que « la prise en charge de personnes en détresse ». Plusieurs localités, difficiles d’accès en raison des dégâts causés par le séisme n’ont pu être atteintes que tôt dans la matinée samedi 9 septembre.

