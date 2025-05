Maroc : Le CA de Tanger Med Port en hausse de12,3%

Tanger Med Port a terminé l’exercice 2024 avec un chiffre d’affaires de 11,23 milliards de dirhams (1,212 milliard de dollars), marquant une hausse de 12,3% par rapport à 2023.

Le groupe Tanger Med a déclaré que le port a atteint un jalon historique en 2024, car il a traité 10,24 millions d’équivalents vingt pieds (EVP). Avec ces chiffres, le port réaffirme sa position de hub régional et son rôle de plateforme clé pour les importations et les exportations nationales.

Dans un communiqué, il décrit le port comme le premier hub en Méditerranée et en Afrique, rappelant le dernier classement d’Alphaliner qui place le port marocain au 17ème rang mondial.

Le groupe Tanger Med exploite 25 terminaux pour la manutention de conteneurs et de marchandises en vrac à travers Marsa Maroc, qui a également célébré une année record avec 63,3 millions de tonnes manutentionnées. Cela représente une augmentation de 11% par rapport à 2023.

Le volume total de marchandises du groupe, incluant les performances de l’opérateur du complexe portuaire Tanger Med et de Marsa Maroc, a atteint 187 millions de tonnes et 11,33 millions d’EVP au cours de l’année écoulée.

