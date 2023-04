Maroc : Le projet du câble sous-marin Maroc/Royaume-Uni soutenu par Abu Dhabi

Une société énergétique cotée aux Émirats arabes unis a décidé d’accompagner la société britannique Xlinks en charge de la construction d’un câble sous-marin reliant le Maroc au Royaume-Uni.

Selon le site bladi.net, Taqa, une holding d’Abu Dhabi spécialisée dans les énergies (le pétrole et le gaz, l’eau et la capture et le stockage du carbone) et détenu à hauteur de 75 % par les Émirats arabes unis, négocie l’achat d’une participation importante dans le projet potentiel de 18 milliards de livres sterling. Un accord pourrait être conclu d’ici quelques semaines dans le cadre de la collecte de fonds pour le capital de développement que Xlinks est en passe de finaliser, fait savoir Sky News. En tout, plus de 30 millions de livres sterling de nouveaux financements devraient être levés par la société britannique lors de son dernier cycle.

D’un coût global de 16 milliards de livres sterling (21,9 milliards de dollars américains), le projet de construction du câble électrique sous-marin de 3 800 km reliera le Maroc et le Royaume-Uni. Xlinks construira une centrale électrique de 10,5 GW (7 GW pour le solaire, et 3,5 GW pour l’éolien) au Maroc. Ce dernier pourra fournir au Royaume-Uni 8 % de ses besoins en énergie électrique. Selon les calculs de la société britannique, cette installation permettra de fournir 3,6 GW d’électricité fiable et propre aux Britanniques pendant une moyenne de 20 heures par jour.