Maroc : Léger recul du taux de chômage en 2019

Selon les données du Haut-commissariat au plan (HCP) du Maroc publiées récemment, le taux de chômage au niveau national s’est situé à 9,2% de la population en 2019, contre 9,5% en 2018. La population en chômage a enregistré un léger recul à 1 107 000 personnes en 2019, contre 1 137 000 en 2018, nous apprend Ecofin.

Le taux de chômage en 2019 ressort ainsi à 12,9% en milieu urbain contre 13,8% en 2018, et à 3,7% en milieu rural en 2019 contre 3,6% l’année précédente. Les plus touchés sont essentiellement les jeunes pour lesquels le taux de chômage atteint 24,9% parmi la population âgée de 15 à 24 ans, contre 7% parmi les personnes âgées de 25 ans et plus.

Au Maroc, le chômage touche les femmes plus que les hommes, avec des taux respectifs de 13,5% et de 7,8%. Dans les villes, le taux de chômage des femmes est plus que le double de celui des hommes avec respectivement 21,8% et 10,3%.

En termes de qualification, le chômage touche 3,1% de gens parmi les personnes n’ayant aucun diplôme, 15,7% pour les détenteurs d’un diplôme, 12,4% parmi les personnes ayant un diplôme moyen, et 21,6% pour celles ayant un diplôme supérieur.