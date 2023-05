Maroc : Les demandes de visa Schengen massivement rejetées

29,7 % des 423 201 dossiers déposés par les Marocains en 2022 auprès des services consulaires des États de cette zone ont reçu une réponse négative, précise VisaSchengen. La plupart des refus proviennent de la France et l’Espagne avec 85 % du total des refus. La France a rejeté plus de 50 000 demandes de visa sur plus de 160 000, soit un taux de refus de près de 32 %. L’Espagne a rejeté plus de 50 000 demandes sur plus de 200 000 demandes, soit un taux de refus de 25 %.

Avec un taux de refus de 30 %, le Maroc reste classé parmi les États ayant les taux de refus les plus élevés pour la deuxième année consécutive, souligne le site bladi.net. Sur 163 pays, 28 ont un taux de refus supérieur à celui du Maroc. L’Algérie a un taux de refus de 48 %. Elle est suivie par le Nigeria et la Guinée-Bissau (45,6 % chacun).