Maroc : les limitations des exportations de tomates mécontentent les producteurs

Pour faire face à la flambée des prix des produits agricoles sur le marché local, le gouvernement marocain a décidé des restrictions sur l’exportation des tomates.

Selon le site Medias24, le marché local a été soulagé, mais les producteurs ont exprimé leur mécontentement face à cette décision.

Premier exportateur vers l’Union européenne et deuxième fournisseur de tomates de l’Angleterre, le Maroc est une plateforme vitale pour les grandes Centrales d’achat européennes et britanniques de cette denrée. Les limitations entrées en vigueur depuis le 9 février 2023 ont causé des pénuries de tomates dans les rayons des supermarchés européens et britanniques.

Les producteurs marocains craignent que la confiance des clients soit rompue, alors qu’elle est essentielle en commerce, disent-ils, appréhendant que ces marchés soient récupérés par d’autres fournisseurs.