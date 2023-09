Maroc: Les secouristes à l’œuvre, plus de 2.100 morts recensés

Les secouristes ont accéléré les recherches dimanche au Maroc pour tenter de retrouver des survivants coincés sous les décombres de villages rasés par un puissant séisme qui a fait plus de 2.100 morts au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech.

Pour épauler ses équipes, le Maroc a annoncé dimanche soir avoir accepté l’aide de quatre pays seulement d’envoyer des secouristes, l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis.

Secouristes, volontaires et membres des forces armées s’activent pour retrouver des survivants et extraire des corps des décombres notamment dans des villages de la province d’Al-Haouz, épicentre du séisme au sud de la cité touristique de Marrakech, dans le centre du royaume.

Le tremblement de terre, survenu vendredi tard le soir, de magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (6,8 selon le service sismologique américain), est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc.

Il a fait au moins 2.122 morts et 2.421 blessés, selon un dernier bilan publié dans l’après-midi par le ministère de l’Intérieur, un bilan susceptible de s’aggraver au fil des recherches.

De nombreux pays, de la France aux Etats-Unis, en passant par Israël, avaient proposé leur aide après le séisme, mais Rabat a annoncé qu’il acceptait donc l’envoi d' »équipes de recherche et sauvetage » par l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats. L’Espagne a d’ores et déjà envoyé une équipe de 86 secouristes qui doivent être à pied d’œuvre lundi.

Ce séisme est le plus meurtrier au Maroc depuis celui qui avait détruit Agadir, sur la côte ouest du pays, le 29 février 1960. Près de 15.000 personnes, soit un tiers de la population de la ville, y avaient péri.

