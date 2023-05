 Maroc: L’Espagne et d’autres pays se lancent dans la course  pour le LGV

Le Maroc a lancé un nouveau plan d’augmentation de ses lignes ferroviaires et de renouvellement de ses trains et plusieurs pays tentent de rafler la mise ou des parts du gros gâteau. L’Espagne s’est déjà positionnée pour remporter le projet et estime que son principal concurrent est la France.

« L’Espagne s’est déjà mise au travail pour tenter de remporter le projet. Mais il a un rival évident dans cette bataille : la France », a indiqué le Huffington Post Espagne, ajoutant à juste titre que « la bataille ne fait donc que commencer ».

L’Espagne a voulu sécuriser une partie de ce contrat lors du Sommet de haut niveau hispano-marocain de février. Le ministère des Transports espagnol a informé les autorités marocaines que plusieurs entreprises nationales seraient intéressées par la réalisation des différents projets qui seront bientôt développés au Maroc, rapporte le site Hespress.

Le Maroc entend créer jusqu’à 1100 kilomètres de lignes à grande vitesse (LGV) entre Kénitra, Casablanca, Marrakech et Agadir, l’achat de nouvelles flottes de trains ainsi que 1600 kilomètres de lignes ajoutées au réseau ferroviaire conventionnel.

La France qui a construit la LGV Tanger-Casablanca veut reprendre le travail pour ce nouveau chantier, et peut profiter du succès de la première expérience. Mais les coûts seront déterminants et les conditions politiques seront aussi non négligeables.

Sauf que plusieurs autres pays sont en ligne pour remporter ces contrats, dont la Corée du sud. Mi-avril, des discussions autour de la coopération dans le domaine ferroviaire ont été tenues par Mohammed Abdeljalil et l’ambassadeur de la Corée du sud, Keeyong Chung. Les discussions qui ont inclus une grande délégation coréenne, ont tourné en particulier autour des lignes à grande vitesse.

La Chine est un autre acteur qui ne cache pas ses ambitions de réaliser le projet de la LGV Marrakech-Agadir. Elle l’a manifesté à plusieurs reprises avec insistance en disant avoir toutes les capacités pour la réaliser, rappelle la même source.