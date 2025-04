Maroc : L’inflation augmente de 2,2% alors que grimpent les coûts alimentaires et énergétiques

L’inflation au Maroc est estimée à 2,2 % au premier trimestre de 2025, en forte hausse par rapport aux 0,7 % enregistrés trois mois plus tôt, selon les chiffres publiés par le Haut Commissariat à la planification (HCP).

Cette évolution reflète la pression croissante sur les budgets des ménages, en particulier en raison du prix des denrées alimentaires.

Cette augmentation et due à une hausse de 3,7 % des prix des aliments et de 1,1 % du coût des articles non alimentaires. Dans sa dernière note économique, la commission décrit les conditions qui ont façonné le dernier trimestre de 2024 et offre un aperçu des mois à venir.

Une grande partie de la hausse est imputable à l’augmentation constante du coût des denrées alimentaires de base. Les prix de la viande augmentent progressivement depuis plus d’un an, ce qui ajoute un point de pourcentage au taux d’inflation global. Le poisson et les légumes frais ont également joué un rôle. Les poissons ont ajouté 0,2 point, tandis que les légumes, après avoir relâché la pression au dernier trimestre, sont revenus en territoire positif avec une contribution de 0,1 point.

S’y ajoutent des ajustements de certains prix réglementés. Le tabac, par exemple, a connu une hausse de 2,9 % en janvier, ce qui s’ajoute à la tendance générale, bien que son impact demeure limité.

L’inflation non alimentaire est demeurée modérée, mais légèrement à la hausse. Une hausse de 1 % des prix de l’énergie a suivi une baisse au trimestre précédent, inversant le bref soulagement que les consommateurs ont connu à la fin de 2024.

