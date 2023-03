Maroc : L’inflation est « purement monétaire »

Le relèvement du taux directeur à 3% par Bank Al-Maghrib (BAM) n’aura pas d’impact sur l’inflation dans le court terme, a affirmé l’économiste et chercheur Nabil Adel dans une déclaration au journal «Le Matin». Selon lui, même si certains établissements bancaires ont commencé à relever les taux de crédits, l’effet dans les circuits économiques et sur l’inflation ne pourrait être visible que dans les 12 à 18 mois prochains. «La décision de BAM de relever le taux de 50 points de base est naturellement bonne. Son effet sur l’inflation ne sera pas visible dans le court terme puisqu’il y a une chaîne de transmission de l’effet de cette mesure. Car après le relèvement du taux, intervient la hausse des taux des crédits et enfin une baisse des prix suite au ralentissement de la demande, en particulier celle alimentée par les crédits. Généralement, ce processus peut s’étaler sur quelques mois voire même plus d’un an», explique le professeur d’économie.

L’économiste fait tout de même, grief à la Banque centrale d’avoir cumulé du retard dans la prise de décisions liées à l’augmentation du taux directeur. Il estime, par ailleurs, que l’inflation que connaît le Maroc est purement une inflation monétaire. «C’est-à-dire qu’il y a plus de monnaie qui circule que des produits», explique-t-il. Un phénomène qui n’est pas uniquement propre au Maroc, mais qui s’est produit pratiquement dans l’ensemble des économies à travers le monde.