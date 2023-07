Maroc : L’Iran prêt à reprendre ses relations diplomatiques avec Rabat

Le ministère iranien des Affaires étrangères a assuré que son pays prêt à rétablir les relations diplomatiques avec le Maroc et l’Égypte, dans le cadre des efforts iraniens visant à favoriser les relations amicales avec les pays de la région.

Hossein Amir-Abdollahian a fait ces remarques lors d’une cérémonie avec un certain nombre de fonctionnaires et de chefs de missions diplomatiques des pays à majorité musulmane dans la capitale Téhéran, , a déclaré l’agence de presse officielle iranienne IRNA.

Amir-Abdollahian s’est dit prêt à rétablir les relations diplomatiques au-delà de l’Arabie saoudite, avec laquelle Téhéran a renoué des liens au début de l’année.

Il a également souligné la nécessité de renforcer l’unité islamique et d’aborder les questions régionales et mondiales ayant une incidence sur le monde musulman, notamment le conflit en cours au Soudan et la défense continue de la cause palestinienne.

« Nous nous félicitons de l’élargissement et de la normalisation des relations avec d’autres pays de la région et du monde musulman, notamment la République arabe d’Égypte et le Maroc, pays musulman et frère », a dit Amir-Abdollahian.

Les liens bilatéraux entre le Maroc et l’Iran sont pour la plupart inexistants, Rabat ayant rompu ses liens avec Téhéran en 2018 après avoir accusé l’Iran de fournir un soutien financier et logistique au Front Polisario par l’intermédiaire du groupe libanais Hezbollah, ainsi qu’à l’ambassade iranienne en Algérie.