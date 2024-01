Maroc : L’Italie financera l’étude de construction d’un pipeline pour le transport d’hydrogène vert

Le gouvernement italien a accepté de financer une étude de faisabilité pour la construction d’un pipeline destiné à transporter de l’hydrogène vert du Maroc vers le pays européen.

Ce projet ambitieux a été révélé récemment par la députée italienne Debora Serracchiani du Parti démocratique. Elle a décrit le Maroc comme un leader en matière d’énergie renouvelable dans le bassin méditerranéen.

Le royaume nord-africain a déjà attiré des investissements de pays européens comme l’Allemagne et les Pays-Bas pour son engagement dans le développement des énergies propres.

Dirigé par la députée Debora Serracchiani, le projet de « corridor vert » est considéré comme une étape transformatrice pour l’Italie, représentant non seulement un bond en avant dans le domaine de l’énergie durable, mais aussi une occasion de renforcer les liens commerciaux avec le Maroc.

Le projet représente également une nouvelle frontière pour le transport de l’hydrogène en Europe, en mettant l’accent sur la collaboration, la durabilité et la croissance économique.

Selon les experts, le projet a le potentiel de remodeler le paysage énergétique, de renforcer les liens internationaux et de contribuer à un avenir plus durable et interconnecté.

L’année dernière, le Maroc a présenté sa stratégie nationale pour devenir un acteur mondial de l’industrie de l’hydrogène vert en offrant des incitations aux investisseurs.

