Maroc : L’ONMT signe plusieurs accords de partenariat à Dubaï

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a signé des accords de partenariat avec plusieurs groupes et organismes œuvrant dans le domaine du tourisme, en marge du Salon du Marché du voyage arabe, dont les travaux ont été clos jeudi à Dubaï, rapporte Challende.ma.

Ces accords, qui incluent également les marchés indien et australien, visent à doubler le nombre de voyages touristiques au Maroc en provenance des pays du Golfe et de la région d’ici 2026. Ainsi, l’ONMT a signé un accord de partenariat avec le groupe « Wego », le moteur de recherche descriptif singapourien implanté à Singapour et à Dubaï, qui exploite 76 sites ou pays dans plus de 22 langues et devises locales.

L’ONMT a conclu un accord avec le géant japonais « Miki Travel », qui est considéré comme l’un des pionniers et fournisseurs de services de voyage en Asie, et possède une expérience et une expertise dans le domaine de la proposition d’un assortiment intégré de voyages et de produits d’excursions.

S’agissant du marché australien, l’Office a signé un accord avec le groupe « Interpid Travel », spécialisé dans l’organisation de voyages nature et d’aventure, ainsi qu’un autre accord avec les principaux acteurs du domaine touristique de la région et les spécialistes du digital.