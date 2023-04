Maroc : Mohammed VI définit les contours d’une nouvelle ère industrielle

Aujourd’hui, le temps est au renouveau pour l’industrie marocaine appelée à s’adapter aux nouvelles exigences des chaînes d’approvisionnement et de durabilité. C’est ce qui est ressorti de la 1re édition de la Journée nationale de l’industrie, organisée r par la Confédération générale des entreprises du Maroc et le ministère du Commerce et de l’Industrie. Le gotha économique, les hommes d’affaires, les ministères concernés et les hauts responsables marocains ont répondu présent à ce rendez-vous qui a marqué le début d’une nouvelle ère industrielle du Royaume, rapporte Arab News .

Dans un message adressé à ce parterre de décideurs publics et privés marocains, le roi Mohammed VI a donné ses orientations pour atteindre un nouveau palier de croissance et créer une révolution industrielle marocaine. Il a commencé par faire un bilan des réalisations de cette industrie.

«Le Maroc est devenu aujourd’hui une destination mondiale incontournable dans des secteurs de pointe tels que l’automobile, dont notre pays est devenu un leader continental, ainsi que les industries aéronautiques, pour lesquelles le Royaume constitue une plate-forme attractive, fournissant les matériels, les pièces et les composants qu’elles nécessitent», souligne le souverain.