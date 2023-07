Maroc: Mohammed VI souhaite un «retour à la normale» avec l’Algérie

Le roi Mohammed VI du Maroc a souhaité samedi soir un « retour à la normale » avec l’Algérie et la réouverture des frontières entre les deux puissances du Maghreb, malgré la rupture des relations diplomatiques, lors du discours traditionnel marquant l’anniversaire de son accession au trône.

« Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale et une réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères », a déclaré le monarque chérifien dans une adresse à la nation radio-télévisée.

Le 17 juillet, la reconnaissance par Israël de la « souveraineté marocaine » sur cette ancienne colonie espagnole a encore avivé les tensions avec Alger qui a fustigé des « manœuvres étrangères ». Dans un communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères a dénoncé « l’harmonie des politiques des occupants, leur complicité dans la violation des lois internationales (…), l’empiètement du droit légitime du peuple palestinien à établir son État indépendant avec Jérusalem pour capitale et du peuple sahraoui à l’autodétermination ».

« Nous rassurons nos frères en Algérie, leur direction et leur peuple qu’ils n’auront jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc », a assuré Mohammed VI. Le souverain marocain appelle chaque année au rapprochement entre les deux pays voisins. « Nous leur confirmons aussi tout le prix que nous attachons aux liens d’affection et d’amitié, aux échanges et aux interactions entre nos deux peuples », a-t-il insisté.

En novembre 2022, le roi du Maroc Mohammed VI invite le président algérien Abdelmadjid Tebboune à venir dialoguer dans le royaume. Une invitation qui n’est pas une nouveauté puisque le roi prône officiellement une politique dite « de la main tendue » envers l’Algérie.

Alors que la santé du monarque, qui aura 60 ans le 21 août, est source de spéculations au Maroc et au-dehors, Mohammed VI, aminci comme ces dernières semaines, a lu d’une voix ferme son discours du Trône qui dresse le bilan de l’année écoulée et fixe une feuille de route pour les mois à venir.