Maroc : Morocco Foodex et BLE signent un plan d’action triennal

Un plan d’action triennal 2023-2025 a été conclu en marge du SIAM entre Morocco Foodex et l’Office fédéral allemand pour l’agriculture et l’alimentation « BLE ».

Ce partenariat concerne le domaine du contrôle technique des fruits et légumes. Il s’agit de consolider la coopération existante et de décliner les objectifs de la convention en un programme d’actions tenant compte de l’existant et des attentes futures dans les domaines notamment de développement des compétences en matière de contrôle technique et de consolidation des échanges d’informations et de données.

Il est également question du renforcement de la confiance des autorités de contrôle allemandes au niveau du contrôle technique exercé par Morocco Foodex, la coordination en matière de contribution des deux parties dans les discussions et les positions prises dans les forums internationaux de normalisation et l’interprétation des normes et d’orientations des contrôles techniques de la qualité des produits agricoles destinés au marché international, précise « Aujourd’hui le Maroc ».

Il est à noter que le BLE est le principal prestataire de services relevant du ministère fédéral allemand de l’alimentation et de l’agriculture. Il est chargé de mettre en œuvre des mesures visant à renforcer les industries agricoles, alimentaires, forestières et halieutiques durables et le développement rural, ainsi que la fourniture de services administratifs et d’information pour le ministère fédéral allemand de l’alimentation et de l’agriculture et les autres départements.